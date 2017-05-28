Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает сайт новостной компании Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным сайта, об этом Трамп сообщил кругу доверенных лиц, среди которых — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита в Таормине попытались, среди прочего, достичь единства впо борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.

Ранее Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

В январе агентство Рейтер со ссылкой на Майрона Эбелла, тогдашнего главу Агентства по охране окружающей среды, сообщало, что Трамп планирует подписать указ о выходе из Парижского соглашения. Однако позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что дочь Трампа Иванка уговорила его остаться в соглашении.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.