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    В мире

    Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату - СМИ

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    Лидеры G7 в ходе саммита в Таормине попытались, среди прочего, достичь единства впо борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США.
    REUTERS Kevin Coombs

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает сайт новостной компании Axios со ссылкой на осведомленные источники.

    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
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    По данным сайта, об этом Трамп сообщил кругу доверенных лиц,  среди которых — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

    Лидеры G7 в ходе саммита в Таормине попытались, среди прочего, достичь единства впо борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению. Трамп написал в Twitter, что примет решение по климату на следующей неделе.

    Ранее Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

    В январе агентство Рейтер со ссылкой на Майрона Эбелла, тогдашнего главу Агентства по охране окружающей среды, сообщало, что Трамп планирует подписать указ о выходе из Парижского соглашения. Однако позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что дочь Трампа Иванка уговорила его остаться в соглашении.

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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