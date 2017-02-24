Дочь Трампа настояла на его отказе от вывода США из соглашения по климату

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, настояли на том, чтобы глава США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата и планировал подписать указ о выводе Соединенных Штатов из международного соглашения по сохранению климата. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.

По данным газеты, чета Кушнеров настояла, чтобы Трамп убрал из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику в отношении Парижского соглашения по климату. Источник в Белом доме заявил изданию, что они оказывают умеренное влияние на взгляды Трампа в отношении проблем окружающей среды и изменения климата.

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Представитель Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить информацию о планах Трампа.

Ранее Иванка и Джаред Кушнеры блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Они добились, чтобы он не попал на стол к президенту.