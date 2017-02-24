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    Дочь Трампа настояла на его отказе от вывода США из соглашения по климату

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (34)

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    Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер настояли, чтобы Дональд Трамп убрал из своего президентского указа критику в отношении Парижского соглашения по климату. Документ ожидается в ближайшее время.
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, настояли на том, чтобы глава США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата и планировал подписать указ о выводе Соединенных Штатов из международного соглашения по сохранению климата. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.

    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar
    Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла

    По данным газеты, чета Кушнеров настояла, чтобы Трамп убрал из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику в отношении Парижского соглашения по климату. Источник в Белом доме заявил изданию, что они оказывают умеренное влияние на взгляды Трампа в отношении проблем окружающей среды и изменения климата.

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    Представитель Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить информацию о планах Трампа.

    Ранее Иванка и Джаред Кушнеры блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Они добились, чтобы он не попал на стол к президенту.

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