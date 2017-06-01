Маск уйдет от Трампа в случае отказа США от соглашения по климату

Фото из открытых источников

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава американского производителя электромобилей Tesla Motors и космической компании SpaceX Илон Маск выйдет из консультативных советов при администрации президента США Дональда Трампа, если официальный Вашингтон решит отказаться от Парижского соглашения по климату.

"Не знаю, какое решение будет принято по поводу Парижа, но я сделал всю возможное, чтобы рекомендовать президенту США остаться, через других лиц в Белом доме и советы", — написал Маск в Twitter.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) 31 мая 2017 г.

​Отвечая на вопрос подписчика, что он будет делать в случае отказа Вашингтона от соглашения, инвестор ответил: "В этом случае у нас не будет иного выбора, кроме как выйти из советов".

Маск состоит в нескольких консультативных советах при администрации США. В частности, он участвует в работе Экспертного совета по экономике (Economic Advisory Board).

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Читайте также — Саммит G7: как Запад пытается сшить себя снова

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.