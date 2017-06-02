Власти ФРГ раскритиковали выход США из соглашения по климату: это ошибка

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Соединенные Штаты Америки, выходя из Парижского соглашения по климату, наносят вред себе, Европе и всему миру, что является политической ошибкой, говорится в совместном заявлении федеральных министров ФРГ.

"Соединенные Штаты вредят себе самим, нам — европейцам — и другим народам мира. Потому что тот, кто отрицает изменение климата и не борется с ним, не только столкнется с последствиями все более ухудшающихся ненастий, засух и наводнений; стратегия "без меня" препятствует также экономическому росту и техническому прогрессу", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой МИД Германии.

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"Выход из Парижского соглашения также является политической ошибкой, потому что вместе с ним ставится под сомнение международная надёжность соглашений", — отмечается в заявлении.

В то же время министры подчеркнули, что "дверь открыта", и США могут вновь присоединиться к соглашению позднее.

"Не будем поддаваться недальновидности тех, кто идет в одиночку. Мировое сообщество должно сейчас держаться вместе. Политика по климату — это политика мира", — говорится в обращении.

Это совместное обращение глав МИД, министерства юстиции, министерства экономики и энергетики, министерства труда, министерства экологии, охраны природы и безопасности.

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В четверг Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.