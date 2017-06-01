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    Трамп объявит о выходе США из Парижского соглашения по климату

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    По словам президента США Дональда Трампа, он сдерживает одно из своих предвыборных обещаний, а именно ставить на первое место интересы американских рабочих.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документ Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Трамп заявит, что финансовая нагрузка по осуществлению Парижского соглашения лежит в первую очередь на американцах, говорится в документе. По его словам, соглашение о сокращении выбросов в атмосферу обойдется США слишком дорого, и он будет добиваться "лучшей сделки".

    Трамп также отметит, что принимая решение о выходе США из соглашения по климату, он сдерживает одно из своих предвыборных обещаний, а именно ставить на первое место интересы американских рабочих.

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

    Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

    Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

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