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    Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

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    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

    "США выйдут из Парижского соглашения по климату", — сообщил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в четверг.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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    Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

    Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

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    Ранее глава американского производителя электромобилей Tesla Motors и космической компании SpaceX Илон Маск выйдет из консультативных советов при администрации президента США Дональда Трампа, если официальный Вашингтон решит отказаться от Парижского соглашения по климату.

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