Большим разочарованием назвали в ООН выход США из соглашения по климату

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Выход США из Парижского соглашения по климату — "большое разочарование" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для мировых усилий по сокращению выбросов парникового газа и продвижения безопасности в мире", — говорится в заявлении Дюжаррика.

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При этом отмечается, что "генеральный секретарь сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

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Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.