наверх
02.06.201704:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Большим разочарованием назвали в ООН выход США из соглашения по климату

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (10)

    (обновлено: )10
    Генеральный секретарь ООН сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Выход США из Парижского соглашения по климату — "большое разочарование" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Бертран Нуаре
    Скриншот с Youtube
    Бертран Нуаре: изменение климата угрожает продовольственной безопасности

    "Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для мировых усилий по сокращению выбросов парникового газа и продвижения безопасности в мире", — говорится в заявлении Дюжаррика.

    Читайте также: Энергетика Украины работает на Ахметова. А Порошенко? А он в доле

    При этом отмечается, что "генеральный секретарь сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.

    В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

    Читайте также: Лето пришло… А с ним и "летние" болезни

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США