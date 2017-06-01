Лето пришло... А с ним и "летние" болезни

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждое лето сопровождается в Украине всплеском инфекционных заболеваний. Так, с начала 2016 года в Украине в два раза возросло количество вспышек инфекционных заболеваний, связанных с некачественными продуктами. Причем люди травятся в ресторанах и кафе, в столовых санаториев, школ и детсадов, а также все чаще из-за еды в супермаркетах.

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Врачи традиционно говорят, что всему виной – критически низкий уровень иммунизации населения. А украинцы жалуются, что после ликвидации санэпидемслужбы теперь толком непонятно, кто несет ответственность за соблюдение санитарных норм на рынках, в детских садах и школах, в магазинах, торгующих продуктами питания, а также в кафе и ресторанах.

Тем временем, инфекционисты бьют тревогу – в Украине растет заболеваемость ботулизмом. Лишь в мае зафиксировано три случая ботулизма, в том числе с летальным исходом.

А в Минздраве в канун лета "обрадовали" подъемом заболеваемостью корью. Сообщается, что лишь за первые 4 месяца 2017 года зарегистрировано 172 случая заболеваемости на корь. В то время, как за аналогичный период прошлого года — 8 случаев.

Опасная тенденция

Так, на днях в Киеве лишь за два дня три человека заразились ботулизмом, один из которых умер. Причиной отравления стала вяленая рыба, купленная в столичном супермаркете.

"Летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который 24.05.2017, по словам жены, употреблял в пищу вяленую рыбу промышленного производства. В других двух случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в еду тарани и вяленого карпа промышленного производства", – сообщали в Госпродуктпотребслужбе.

В ходе проверки специалисты установили, что рыба реализовывалась без сопровождающих документов. Всего с начала года ботулизмом заболели шесть человек.

"В 2016 – заболело 8, все живы", — подчеркнули в ГППС.

Сейчас в Киеве начато проведение эпидемиологического расследования в связи с заболеваниями ботулизмом, а после летального случая введен временный запрет на продажу вяленой рыбы.

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Тем временем, ботулизм обнаружили и в Херсоне у женщины после употребления вяленой рыбы.

По словам мужа пострадавшей, они приобрели вяленого карася в одном из местных супермаркетов. Сейчас женщина находится в реанимации.

Кроме того, в детсаду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок.

На данный момент состояние двоих детей тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести. У четырех детей подтвердили диагноз "сальмонеллез".

Врачи бьют тревогу

Главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отмечает, что любая страна рассматривает даже единичные случаи заболевания ботулизмом как чрезвычайное событие со всеми вытекающими последствиями – мобилизация ресурсов, эпид. расследование и.т.д.

При этом она подчеркивает, что от ботулизма не вырабатывается иммунитет.

"Поскольку всегда лучше запоминаются вещи, связанные с конкретными событиями, для студентов и всех интересующихся напомню некоторые детали, связанные с ботулизмом: БОТУЛОТОКСИН: в 10 млн. раз сильнее цианистого калия (!), в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи (!); доза токсина типа А в 6 мг может убить 60 миллиардов белых мышей массой 12 тонн (!); половина микрограмма убивает человека, а 1 грамма достаточно, чтобы убить 2 млн человек… связанный с тканями токсин не подлежит нейтрализации сыворотками и антитоксинами; иммунитет после перенесённого заболевания не вырабатывается; поэтому специфическая диагностика основана ТОЛЬКО на заражении лабораторных животных, реже — обнаружении токсина в биологических жидкостях и промывных водах", – пишет она у себя в Facebook.

В то же время начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан с тревогой сообщает, что сегодня ботулизм – это смертельная неизлечимая болезнь из-за отсутствия сыворотки.

По его словам, в Украине дефицит сыворотки от ботулизма, потому что ранее она импортировалась из РФ.

"Ботулизм сегодня, к сожалению, из-за отсутствия сыворотки — это смертельная неизлечимая болезнь. Она лечится только симптоматично. И состояние больных сегодня очень тяжелое. Дефицит этой сыворотки в Украине связан с тем, что она производилась в РФ. И больные являются заложниками ситуации", – говорит Рубан.

Ботулизм – тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. Во время заражения характерно развитие паралича.

Как ни лето, так….

По словам врачей, критически низкий уровень иммунизации ставит страну под угрозу массовых инфекционных заболеваний. Традиционно пик заболеваемости токсикоинфекциями приходится на теплое время года, так как микробы, которые выделяют токсины, именно в этот период дольше живут и быстрее распространяются.

Так, в Запорожье лишь за неделю с 28 апреля по 4 мая зафиксировано 226 случаев инфекционных заболеваний, из которых 37 – массовых. Согласно данным санэпидстанции, за отчетный период зафиксировано 155 случаев острых кишечных инфекций.

Причиной 97,1% случаев острых кишечных инфекций является употребление некачественных продуктов питания, а в 18,5% случаев виновником отравлений стали продукты, купленные на стихийном рынке.

Перед этим в апреле в Херсоне около сотни школьников пострадали от желудочного вируса. У четверых был подтвержден диагноз – острый гастроэнтерит.

Кроме того, в апреле в результате массового отравления в конотопской школе заболели 63 человека, среди которых — 58 детей.

Однако Измаил Одесской области в июне 2016 года побил рекорды по числу пострадавших от кишечной инфекции. Тогда число пострадавших достигло 720 человек, из которых 417 дети. Причиной отравления стала микс-инфекция, вызванная фекальным загрязнением воды после сильных осадков. В городе была даже введена чрезвычайная ситуация.

При этом еще 86 человек пострадали от вспышки сальмонеллеза в результате отравления шаурмой.

По материалам из открытых источников интернет