Эксперты: главная цель Трампа - ИГИЛ

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Как бы не уверял Дональд Трамп во время избирательной кампании и в первое время после вступления в должность, что он будет заниматься, прежде всего и по преимуществу, внутриамериканскими проблемами, то есть как бы он не стремился представить себя как изоляционист, думаю, у него ничего не выйдет.

Вероятно, новый американский президент за первые три месяца своей работы и сам смог убедиться в том, что в современном мире закрыться от всех, сосредоточившись на внутренних проблемах и тем самым обеспечить собственную безопасность, ни одна страна не может, в особенности такая страна, как США, а, значит, Трампу не удастся избежать активного участия в спорах и конфликтах по всему миру, и события вокруг Северной Кореи и Сирии только доказывают это.

Вопрос только в том, насколько проводимая внешняя политика и политика безопасности будет отличаться от политики его предшественников. Например, будет ли он пересматривать, как обещал, заключенную его предшественником так называемую иранскую ядерную сделку.

Недавно один из влиятельных американских аналитиков Томас Грэм, говоря об основном отличии Дональда Трампа от Барака Обамы, заметил, что Обама предпочитает перед принятием решения подумать, рассмотреть вопрос с разных сторон, а Трамп принимает решение азартным путем.

Так какие же это будут решения, принимаемые азартным путем?

Политику в сфере международных отношений и безопасности обсудили в авторской программе на "ГС" Денис Кирюхин и полковник Роберт Гамильтон, профессор департамента национальной безопасности и стратегии военного колледжа армии США.

Насколько велика вероятность реализации предвыборного обещания Дональда Трампа о пересмотре политики Обамы в отношении иранской ядерной программы? Может ли Трамп разорвать иранскую ядерную сделку, а это один из вопросов, который, мне кажется, сегодня стоит наиболее остро в международной политике?

— Ядерное соглашение с Ираном является многосторонним соглашением и поэтому односторонний уход США из соглашения вряд ли окажет существенное влияние на Иран. Вместо этого администрация Трампа, вероятно, будет добиваться согласия своих партнеров для более строгого выполнения соглашений и может попытаться ограничить Иран другими способами.

Есть еще одна важная тема, которая очень болезненно чувствуется в Украине, — это тема украинского кризиса. Готов ли, по-вашему мнению, новый американский президент оказывать Украине такую же поддержку в сфере безопасности, как это было при президенте Обаме? Можно ли трактовать в этом смысле вопрос госсекретаря Тиллерсона о том, зачем американским налогоплательщикам нужно поддерживать Украину, как свидетельство, может быть, колебания новой американской администрации в украинском вопросе?

— Новая администрация США очень быстро обнаружила, что настоящее партнерство России — это невозможно. Администрация также изменила свое мнение об эффективности и полезности НАТО. Эти два фактора, вероятно, заставят администрацию Трампа переоценить свое видение конфликта в Украине и усилить поддержку суверенитета Украины.

Есть, наконец, еще третья важная составляющая, мне кажется, между проблемой международной безопасности — это международный терроризм. После сентября 2001 года, пожалуй, проблема терроризма — это наиболее острая для всего мирового сообщества, а не только для такой страны, как США, и Трамп в своей избирательной кампании много раз говорил о том, что первоочередным для него является предупреждение терроризма. По вашему мнению, насколько стратегия нового президента, стратегия безопасности, стратегия по борьбе с терроризмом, так вот, насколько стратегия нового президента адекватна угрозам национальной безопасности, которые стоят сегодня перед США? Можно ли говорить о том, что политика безопасности Трампа кардинально отличается от политики его предшественника Барака Обамы?

— Я бы не сказал кардинально отличается, но, по-моему, основное отличие стратегии Трампа от стратегии Обамы состоит в том, что администрация Трампа поставила приоритет поражения над всеми остальными целями. Другое, второе — Трамп также дал больше полномочий военным командирам в борьбе с терроризмом.

Пожалуй, это интересная заявка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Мы видим, что и по вопросу Ирана, и по вопросу Украины, и по вопросу борьбы с международным терроризмом политика США сейчас, пожалуй, выстраивается новая, с некоторыми корректировками в отношении предшественника, но, тем не менее, то, как она будет сформирована, мы на сегодняшний день пока еще окончательно не можем сказать. И, в завершение нашего короткого интервью, интересно ваше личное впечатление: в чем был успешен, а в чем не успешен Дональд Трамп в первые свои сто дней президентства?

Несмотря на отсутствие опыта у нового президента в области внешней политики, администрации до сих пор удалось избежать крупных провалов в этой сфере, то есть внешней политики. По-моему, это связано с большой профессиональной внешнеполитической бюрократией США и способными лидерами, назначенными в ключевые государственные органы США.



Подводя некоторые итоги проекта "Расклад по-американски", я, Денис Кирюхин, хотел бы обратить внимание на несколько важных обстоятельств, по моему мнению. Прежде всего, о том, как в самом американском обществе оценивают итоги деятельности Трампа за первые сто дней его президентства.



Если проанализировать данные социологических исследований, проведенных ведущими исследовательскими центрами, то можно увидеть, что общественная поддержка Трампа на сегодняшний день колеблется в пределах 35-42%. Это абсолютный минимум за всю историю соответствующих исследований, и в этом смысле Трамп, пожалуй, установил впервые такой рекорд непопулярности. Например, по результатам ста дней президентства Рейгана его поддерживало 67%, Обаму через 100 дней поддерживало 61%, и вот сейчас около 40% — у Трампа. Это, действительно, очень сильное падение.



Но я бы обратил внимание на несколько важных обстоятельств, которые нам могут помочь понять само настроение в американском обществе. В первую очередь, стоит обратить внимание на вообще историю поддержки американских президентов в обществе по результатам ста дней их работы. Например, если мы возьмем, начиная с 1945 года позиции поддержки президента Эйзенхауэра, Трумэна, Кеннеди, Джонсона и Никсона - это те президенты, которые последовательно занимали Белый дом, то мы увидим, что они демонстрировали очень высокий уровень поддержки общества. Например, у Эйзенхауэра было больше 87%. Но чем дальше от Второй мировой войны, чем дальше от того периода, когда американское общество было сплочено вокруг своего президента, тем ниже общественная поддержка наблюдается и, собственно, перелом происходит с периода Никсона после уотергейского скандала, когда, например, у Генри Форда, следующего после Никсона президента, через сто дней работы поддержка составляла всего лишь 43%. Таким образом, мы видим, что происходят такие колебания, и просто тот период низкой поддержки, которую сейчас демонстрирует Трамп — это реакция на внутриамериканскую ситуацию.

Но один очень важный момент, на который, как правило, меньше обращают внимание, а именно — то, что среди своих сторонников, среди тех людей, которые проголосовали за Трампа в ноябре прошлого года уровень поддержки сохраняется на уровне 94-96% по данным разных социологических исследований. Это говорит о том, что на самом деле Дональд Трамп не потерял симпатии тех людей, которые за него проголосовали, и вот этот низкий уровень поддержки, о котором говорит социология, показывает, скорее, раскол в американском обществе.



И тут очень важно, что Трамп фиксирует как бы второй антирекорд — это рекорд противостояния, в то время как его поддерживают только 7% демократов, те, кто являются сторонниками Демократической партии. Среди республиканцев у него поддержка 82%. Такого разрыва от 7% до 82% не было ни у одного американского президента. Например, у Рональда Рейгана этот разрыв составлял 52% и 87% соответственно. То есть вот эта ситуация, которая сегодня сложилась в США и которая отражается и на поддержке Трампа, — эта ситуация очень сложного процесса внутренних дискуссий, и мне вообще кажется, что тот феномен Трампа он и отражает вот этот очень сложный процесс перелома или внутренних дискуссий, который идет в американском обществе. И в этом отношении я бы вспомнил и провел аналогию с одним очень интересным и очень значимым художественным фильмом, поскольку произведения искусства, литературы и кино они часто лучше помогают понять общество, социальные настроения, чем зачастую заявления политиков или сухие статистические данные.



И вот есть один американский фильм, очень знаменитый в США и, пожалуй, менее знаменитый у нас. Этот фильм был снят еще в 1939 году. Называется он "Мистер Смит едет в Вашингтон". Его режиссер — итальянский мигрант Фрэнк Капра, и любопытно, что как только появился этот фильм в 1939 году, в США он вызвал целую бурю недовольства и даже, например, посол США в Великобритании Джозеф Кеннеди, отец того самого знаменитого Джона Кеннеди, требовал запретить распространение этого фильма за пределами США, поскольку, по его мнению, этот фильм как бы позорит США и унижает достоинство США перед остальными странами. Но, несмотря на тогда бурную реакцию, этот фильм, тем не менее, получил "Оскар", а на сегодняшний день американский институт киноискусств относит его к списку 100 самых великих фильмов ХХ века. О чем же этот фильм? Сюжет очень простой и очень интересный: умирает американский сенатор, и группа сенаторов из его штата придумывает способ, как сохранить влияние во власти, но при этом, поскольку не было возможности никак его срочно заменить, они на его место поставили совершенно простого, добились того, что был избран на место этого умершего сенатора совершенно простой парень Джозеф Смит, далекий от политики, вообще, в принципе, довольно недалекий простой работяга, который ничего не понимает ни в экономических процессах, ни в политических интригах, и они рассчитывали, что вот они его сделают сенатором и смогут им управлять и заниматься во многом коррупционными действиями. И этот мистер Смит приезжает в Вашингтон, наивный человек, и вскоре обнаруживает, что вашингтонский истеблишмент погряз в коррупции, и он не очень понимает, как с этим бороться. И тогда он апеллирует к традиционным американским ценностям — ценностям свободы, ценностям равенства, ценностям справедливости и начинает борьбу против всего американского истеблишмента неожиданно для его покровителей. Фильм оканчивается, естественно, его победой, поскольку американские жители штата они поддерживают мистера Смита, и ему фактически удается переломить ситуацию и возродить у населения США веру в то, что американские институции продвигают равенство, демократию и свободу.



Почему я вспомнил об этом фильме, очень популярном в США? Да потому что во многом Трамп точно также, подобно мистеру Смиту в своей избирательной кампании обрушился на истеблишмент, критиковал его и заявлял о том, что он готов сломать существующую систему или, как он говорил, осушить вашингтонское болото. Но, тем не менее, он не получил, как мистер Смит в кинематографе, не получил такой широкой общественной поддержки. Это мы видим по данным социсследований, и дело не в том, что не разделяют его взгляды. Во многом, подобно Трампу, с критикой истеблишмента выступали все кандидаты и, особенно Берни Сандерс, лидер прогрессистов. Но, тем не менее, Трамп принес еще один элемент в политику, который показал, что ему не получится объединить американское общество, потому что он апеллировал уже к несколько иной системе ценностей, чем это делал мистер Смит в кинематографе. Фактически сегодняшняя американская ситуация, и тут можно согласится со многими аналитиками, характеризуется борьбой между двумя линиями — между линией, условно говоря, выразителем которой являлся американский президент Вуд Вильсон, это линия на создание мирового либерального порядка, который бы отвечал жизненно важным интересам США, линия на борьбу с авторитарными, коррумпированными режимами по всему миру. И линией, которая выражает, которую называют условно джефферсонианцы. Показательно, что, только став хозяином Белого дома, Трамп тут же в Овальном кабинете повесил портрет именно президента Джефферсона. Именно джефферсонианцы, как называют сторонники идеи Эндрю Джефферсона, они включают в свое мировоззрение представление о том, что, пожалуй, США не надо быть активным игроком на международной сцене и, пожалуй, США должно подобно другим, остальным национальным государствам, решать свои приоритетные внутренние задачи.



И вот эта линия, которую тогда Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что мы не будем навязывать больше наши ценности всему миру, мы будем светить, она, действительно, нашла поддержку значительной части общества. Но сейчас мы видим, что объективные обстоятельства не позволяют Трампу в полной мере реализовать свою программу. В современном мире нельзя быть закрытым от процессов, которые идут. Мы все очень тесно взаимосвязаны, и вот в этом отношении очень интересно, если Трампу не удастся заручиться поддержкой как бы более широкой части общества, и если он не реализует свою программу, то тогда он потеряет тот свой базовый электорат, на который он сегодня опирается, и тогда, в принципе, есть перспективы того, что у Трампа не будет надежды на победу второй раз, на второй срок президентства. Тут, конечно же, пока еще нет возможности строить каких-то четких прогнозов. Пока есть еще только первые сто дней, которые показали, и это было видно на протяжении нашего проекта, что Трамп постепенно меняется, но, как мы видим, он при этом, отходя, возможно, от своих первоначальных позиций, тем не менее, не всегда завоевывает позиции со стороны тех, кто ему до недавнего времени оппонировал. И, наконец, еще второй момент, на который бы я обратил внимание в связи вообще с историей Трампа. Это бросившиеся мне в глаза антитрамповские протесты, которые прокатились не только в американских городах, но прошли в Берлине, Лондоне, Риме, Париже, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио и даже, по словам организаторов, в Антарктиде.



Но, казалось бы, какое дело жителям Австралии до президента страны, которая отделена от них с востока одним, а с запада даже двумя океанами. Но современный мир очень маленький и тесный, и то, что происходит в Вашингтоне или в Багдаде, зачастую оказывает влияние на нашу жизнь гораздо сильнее, чем происходящее непосредственно в нашей стране. Именно поэтому мы посчитали возможным реализовать вот такую серию интервью для того, чтобы разобраться, что же происходит в одной из самых влиятельных стран мира, и происходящее там имеет самое непосредственное отношение на то, что происходит в Украине, и как будут развиваться события вокруг нашей страны.



Это был Денис Кирюхин и мой авторский проект "Расклад по-американски".

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу неудалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать счастью настроенной против него политической элиты Вашингтона.