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    Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек

    (обновлено: )31210
    Сообщается, что ошибка президента США Дональда Трампа уже даже появилась на футболках и многочисленных интернет-мемах и стала одной из самых популярных тем в Twitter.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Опечатка президента США Дональда Трампа в одном из его новых сообщений в микроблоге Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета, сообщает телерадикомпания Би-би-си.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль.

    Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию. Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода. Также в интернете пытаются понять, как правильно произносить слово.

    Примечательно, что неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe — У меня много плохого covfefe, и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами.

    Слово появилось на футболках и многочисленных интернет-мемах, это одна из самых популярных тем в Twitter. Как отмечает Би-би-си, один из неназванных пользователей успел купить домен covfefe.us.

    Твит пока не был удален и остается в ленте президента. Запись Трампа понравилась 153 тысячам пользователей микроблога, еще 120 тысяч ретвитнули ее.

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