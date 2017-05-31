Трамп назвал свои отношения с Меркель "невероятными"

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у него "невероятные" отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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"Я считаю, что отношения президента (Трампа) с Меркель, он бы описал как довольно невероятные. Они очень хорошо ладят. Он ее очень уважает", — сказал Спайсер.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что в отношениях между Германией и США наблюдается тяжелое положение.Так он отреагировал на заявления Трампа в Twitter, в котором тот выразил недовольство отношениями между ФРГ и США, назвав их невыгодными для Америки. По словам Габриэля, "это становится банальностью", и он считает " несоизмеримым", чтобы немецкая сторона сейчас отвечала "в Twitter".