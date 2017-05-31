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    В мире

    Секретная служба США занялась снимком с "отрубленной" головой Трампа

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    В ходе фотосессии Кэти Гриффин пошутила, что после публикации снимка ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Позже она принесла свои извинения.
    Кэти Гриффин с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа
    tmz.com/Tyler Shields

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Секретная служба США проверяет публикацию в СМИ фотографий американской актрисы, комика и телеведущей Кэти Гриффин, на которых она держит в руках муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

    "Принято! Секретная служба имеет надежное разведывательное подразделение, которое осуществляет мониторинг публикаций в открытых источниках информации и социальных сетей, чтобы оценивать угрозы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Секретной службы в Twitter.

    Реакция ведомства последовала после того, как информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Также читателям предложили проголосовать и дать оценку фотографиям. Согласно запущенному на сайте издания голосованию, 77% читателей посчитали, что эти снимки "заходят слишком далеко", 23% считают, что это "честная игра". Всего на данный момент на сайте проголосовали почти 118 тысяч человек.

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    Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший назвал акцию "отвратительной". "Отвратительно, но не удивительно. Сегодняшние левые — они такие. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с Обамой, будь он президентом?" — написал он в соцсети.

    ​"Это подло и неправильно. Совсем не смешно шутить об убийстве президента", — написала в своем Twitter дочь экс-президента Билла Клинтона и кандидата Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон Челси.

    Сначала Гриффин выступила в защиту публикации. "Очевидно, я никогда не одобряла насилия со стороны моих фанатов или других людей по отношению к кому-либо. Я просто насмехаюсь над главным насмешником", — написала она в своём микроблоге в Twitter.

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    Позже она извинилась за публикацию. "Я приношу свои искренние извинения. Я только сейчас вижу реакцию на эти снимки. Я комик. Я перешла черту… Я понимаю как он (снимок – ред.) оскорбил людей. Это было не смешно. Я понимаю это. Я делала много ошибок за свою карьеру. Я буду продолжать. Я прошу у вас прощения. Я убираю изображение. Я попрошу фотографа убрать изображение. Я слишком далеко зашла. Я сделала ошибку и была неправа", — заявила Гриффин на видеозаписи, опубликованной в ее микроблоге в Twitter.

    Напомним, по данным социологического опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений с момента его инаугурации 20 января.

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