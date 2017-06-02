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    Трампа убедили выйти из соглашения по климату дезинформацией - СМИ

    (обновлено: )21531
    По информации СМИ, дебаты относительного будущего США в соглашении по климату "перевернули администрацию вверх дном", даже дочь президента Иванка Трамп убеждала президента остаться активным участником климатической сделки.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Ряд противников выхода США из Парижского соглашения заявляют, что президента Дональда Трампа убедили принять такое решение с помощью информации, которая зачастую была сомнительной, ложной или устаревшей, пишет газета Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The Washington Post: Трамп меняет курс в отношении Украины

    Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

    По данным WP, дебаты относительного будущего США в соглашении по климату "перевернули администрацию вверх дном". Глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, главный стратег Белого дома Стив Бэннон и юридический советник Дональд Макган выступали за выход, тогда как дочь президента Иванка Трамп, глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон и госсекретарь Рекс Тиллерсон убеждали президента остаться активным участником климатической сделки.

    На встречи с президентом Бэннон, Прюитт и их единомышленники приходили "вооруженные" кипами документов со статистикой, которая, по их словам, иллюстрировала негативные последствия для американской экономики в случае, если США не откажутся от климатического соглашения. При этом те, кто высказывался против выхода из сделки, заявляют, что большая часть представленных другой стороной данных лишь вводила в заблуждение. Какие именно данные подразумеваются под этим, не уточняется.

    По словам источников газеты, Парижское соглашение было "предметом особой страсти" для Бэннона, который заявлял, что договор по климату — это продукт глобализма, и работал вместе с Прюиттом над тем, чтобы склонить чашу весов в сторону отказа от сделки.

    В то же время Иванка Трамп в ходе обсуждений пыталась доказать, что такой шаг навредит репутации США на международной арене. Однако "лагерь оппозиции" отверг эти опасения. При этом ее муж и ближайший советник Трампа Джаред Кушнер принял позицию президента, согласившись с ним, что "Парижское соглашение — это плохая сделка", сообщает Washington Post. Так или иначе, он выступал против выхода из договора и вместо этого предлагал вновь обсудить его условия.

    Даже те аргументы, с помощью которых Трампа пытались отговорить от выхода, порой оказывали противоположный эффект, сообщает издание. Ссылаясь на источник, близкий к Белому дому, газета приводит пример, в котором президент, услышав мнения о том, что "эра угля" подходит к концу, решил, что отказ от Парижского соглашения поможет спасти американскую угольную промышленность.

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    Свою роль сыграло и разочарование европейских коллег Трампа, которое один из высокопоставленных чиновников в Белом доме охарактеризовал как "вторичную выгоду" от принятого американским лидером решения.

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