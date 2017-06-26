Порошенко скоординирует с Макроном позиции по Донбассу

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Петр Порошенко в понедельник посетит с визитом Париж, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Детальной информации о визите главы украинского государства пока нет, известно лишь, что Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

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На прошлой неделе Порошенко обсудил пути решения "украинского кризиса" с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта на востоке Украины, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в "норманнском формате" (РФ, Германия, Франция и Украина) по Донбассу в новом составе – Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда теперь будет представлять Макрон.

Из-за проходивших в этом году выборов президентов США и Франции поиск путей прекращения конфликта в Донбассе, основной площадкой для которого на сегодня является "нормандский формат", фактически был поставлен на паузу.

Последняя встреча лидеров РФ, Германии, Франции и Украины состоялась в октябре прошлого года в Берлине, на ней была достигнута договоренность подготовить "дорожную карту" по прекращению конфликта на востоке Украины. Планировалось, что после работы над документом на уровне экспертов и глав МИД стран "нормандской четверки", главы РФ, Германии, Франции и Украины должны были встретиться еще раз, чтобы утвердить подготовленный план.

Однако эта встреча так и не состоялась, так как стороны не смогли достигнуть компромисса по ключевым пунктам "дорожной карты". Состоявшиеся в апреле этого года последние телефонные переговоры в "нормандском формате" стали "дежурным разговором" и прорывов в урегулировании кризиса не принесли.

После встречи с Макроном Порошенко рассчитывает на проведение на этой неделе телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки" по Донбассу.

О планах таких переговоров пока заявил только сам Порошенко, другие участники процесса эту информацию еще не подтвердили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения таких переговоров обсуждается.

В то же время, по информации МИД Украины, встреча лидеров "норманской четверки" в ближайшее время точно не планируется.