Выйти из тупика "Минску" поможет азарт Макрона - Погребинский

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Новые пути решения конфликта в Донбассе, активизацию "нормандского формата" и его практические результаты обсудили президенты Украины и Франции. Для этого глава Украины Петр Порошенко прибыл в Париж на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После переговоров президенты озвучили свои намерения и предложения на совместной пресс-конференции.

Станет ли участие Макрона движущей силой в урегулировании конфликта на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я бы обратил внимание на такую ​​принципиальную вещь: кто будет промоутером в этих предложениях, которые, возможно, будут названы в конце концов формулой Макрона? Промоутерами этих предложений должен быть сам Макрон — очень амбициозный человек, который нуждается в истории успеха… Возможно, эта амбициозность Макрона, его азарт на самом деле поспособствуют тому, что мы станем свидетелями выхода из тупика Минских договоренностей. То, что он говорит — это совершенно очевидно, что надо это делать, но как это делать? Как контролировать?" — заявил Погребинский.

При этом эксперт подчеркнул, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни предшественник Макрона — Франсуа Олланд, ничего не делали для того, чтобы реализовать Минские договоренности.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.