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    Политика

    Названы "важные сигналы" первой встречи Порошенко и Макрона

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    (обновлено: )37101
    Ирина Геращенко выразила надежду на активизацию работы "нормандского формата" и четкую позицию немецких и французских партнеров Украины для "освобождения заложников".
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что результаты первой встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона говорят об активизации "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Встреча Петра Порошенко с Эммануелем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Порошенко стоит ждать от Макрона инициатив по Донбассу — Кирюхин

    Ранее Порошенко заявил о достижении договоренности с Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Франция, Россия и Германия), который может получить название "формулы Макрона". Президент Франции заявил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля.

    "Очень важные сигналы после первой личной двусторонней встречи президентов Порошенко и Макрона: активизация нормандского формата, привлечение ОБСЕ… приоритетность безопасности и гуманитарного блока", — написала Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

    Она выразила надежду на активизацию работы "нормандского формата" и четкую позицию немецких и французских партнеров Украины для "освобождения заложников". "Я знаю, сколько усилий, чтобы всех вытащить, прилагает президент, МИД, украинские участники Минской группы, СБУ. И если наши партнеры также займут более жесткую позицию в этом вопросе — будет успех", — считает вице-спикер.

    Ирина Геращенко/Facebook, 26 июня 2017

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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