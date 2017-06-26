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    МИД о "формуле Макрона": все предложения будут приветствоваться

    (обновлено: )37
    В МИД Украины сообщили, что любые предложения Франции относительно урегулирования ситуации в Донбассе на основе минских договоренностей, в рамках "нормандского формата", будут приветствоваться.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Киев будет приветствовать любые инициативы президента Франции в рамках "нормандского формата" и на основе минских соглашений, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, заявила в понедельник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина".

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Во Франции Порошенко может оказаться в неудобном положении - Бортник

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

    "Любые французские предложения относительно урегулирования ситуации в Донбассе на основе минских договоренностей, в рамках "нормандского формата", будут нами приветствоваться, сейчас условно это носит название "формула Макрона", — сказала Беца.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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