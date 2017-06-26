МИД о "формуле Макрона": все предложения будут приветствоваться

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Киев будет приветствовать любые инициативы президента Франции в рамках "нормандского формата" и на основе минских соглашений, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, заявила в понедельник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Любые французские предложения относительно урегулирования ситуации в Донбассе на основе минских договоренностей, в рамках "нормандского формата", будут нами приветствоваться, сейчас условно это носит название "формула Макрона", — сказала Беца.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.