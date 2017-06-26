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    Фотоленты

    Фотоитоги 26 июня: встреча Порошенко и Макрона, жуткий пожар в Пакистане

    (обновлено: )57
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    В Пакистане горел бензовоз
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Разгон ЛГБТ-парада в Стамбуле
    В Китае выбрали обладательницу самых красивых ягодиц
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области
    Виталий Кличко презентовал новую надпись КИЕВ при въезде в столицу
    СБУ заявила о предотвращении нападения на офис Батькивщины в Киеве
    В немецком Гамбурге протестуют против проведения саммита G20
    Мужчина держит плакат во время перформанса в Киеве Грабли украинской наркополитики, которая прошла в рамках Международного дня против употребления наркотиков и Международного дня поддержки жертв пыток.
    Баннер с надписью Я люблю Киев на фасаде сгоревшего здания бывшего Центрального гастронома в Киеве, 26 июня 2017 г.
    Ливень в Киеве.
    По меньшей мере, 118 человек пропали без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо на юго-западе Китая.
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном.
    REUTERS Philippe Wojazer
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз.
    twitter.com/SirJadeja
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль "Alfa Jazz Fest" во Львове.
    УНИАН
    Разгон ЛГБТ-парада в Стамбуле
    Разгон ЛГБТ-парада в Стамбуле.
    BULENT KILIC / AFP
    В Китае выбрали обладательницу самых красивых ягодиц
    В Китае выбрали обладательницу самых красивых ягодиц.
    STR / AFP
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области
    Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области
    npu.gov.ua
    Виталий Кличко презентовал новую надпись КИЕВ при въезде в столицу
    Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу.
    facebook.com/merkieva
    СБУ заявила о предотвращении нападения на офис Батькивщины в Киеве
    СБУ заявила о предотвращении нападения на офис "Батькивщины" в Киеве
    пресс-служба СБУ
    В немецком Гамбурге протестуют против проведения саммита G20
    В немецком Гамбурге протестуют против проведения саммита G20.
    REUTERS Fabian Bimmer
    Мужчина держит плакат во время перформанса в Киеве Грабли украинской наркополитики, которая прошла в рамках Международного дня против употребления наркотиков и Международного дня поддержки жертв пыток.
    Мужчина держит плакат во время перформанса в Киеве "Грабли украинской наркополитики", которая прошла в рамках Международного дня против употребления наркотиков и Международного дня поддержки жертв пыток.
    УНИАН
    Баннер с надписью Я люблю Киев на фасаде сгоревшего здания бывшего Центрального гастронома в Киеве, 26 июня 2017 г.
    Баннер с надписью "Я люблю Киев" на фасаде сгоревшего здания бывшего Центрального гастронома в Киеве, 26 июня 2017 г.
    УНИАН
    Ливень в Киеве.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН
    По меньшей мере, 118 человек пропали без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо на юго-западе Китая.
    По меньшей мере, 118 человек пропали без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо на юго-западе Китая.
    REUTERS Aly Song

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    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: Порошенко только пиарится и делает это очень тривиально

    "Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции.

    Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

    Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Читайте также: Новые правила въезда для россиян от… Турчинова

    В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 148 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

    Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. 

    Смотрите также: Смертельная авария под Киевом

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