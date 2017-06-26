Фотоитоги 26 июня: встреча Порошенко и Макрона, жуткий пожар в Пакистане

Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции.

Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

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В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 148 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

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