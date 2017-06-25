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    Фотоленты

    Смертельная авария под Киевом

    6610
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный
    Смертельная авария под Киевом
    Смертельная авария под Киевом
    Facebook Киев Оперативный

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    Смертельная авария под Киевом

    В аварии под Киевом погибли три человека, среди них — депутат областного совета Борис Панченко, сообщил в Facebook глава Киевской ОГА Александр Горган.

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    Он уточнил, что столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание. Еще один человек пострадал.

    "Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г. р. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал", — сообщил Горган.

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