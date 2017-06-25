Смертельная авария под Киевом

В аварии под Киевом погибли три человека, среди них — депутат областного совета Борис Панченко, сообщил в Facebook глава Киевской ОГА Александр Горган.

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Он уточнил, что столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание. Еще один человек пострадал.

"Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г. р. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал", — сообщил Горган.