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    В мире

    В Пакистане горел опрокинувшийся бензовоз, погибли более 100 человек

    (обновлено: )22501
    Как стало известно, пожар произошел в провинции Пенджаб. Жертвами стали не менее 123 человек. Еще 40 человек пострадали, большая часть из них госпитализирована с ожогами 70% тела.
    В Пакистане горел танкер
    geo.tv

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Из-за возгорания бензовоза на востоке Пакистана погибли более 100 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

    По данным телеканала, пожар произошел в провинции Пенджаб. Жертвами стали не менее 123 человек. Еще 40 человек пострадали, большая часть из них госпитализирована с ожогами 70% тела.

    geo.tv
    В Пакистане горел танкер

    Как сообщается, местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

    К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено.

    Как сообщалось ранее, в результате взрывов на рынке на северо-западе Пакистана погибли 57 человек.

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