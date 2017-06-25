В Пакистане горел опрокинувшийся бензовоз, погибли более 100 человек

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Из-за возгорания бензовоза на востоке Пакистана погибли более 100 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

По данным телеканала, пожар произошел в провинции Пенджаб. Жертвами стали не менее 123 человек. Еще 40 человек пострадали, большая часть из них госпитализирована с ожогами 70% тела.

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Как сообщается, местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено.

Как сообщалось ранее, в результате взрывов на рынке на северо-западе Пакистана погибли 57 человек.