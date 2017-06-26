Порошенко пригласил французских сенаторов в Донбасс

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Петр Порошенко пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Донбасс, сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с главой сената Франции Жераром Ларше.

В понедельник Порошенко находится с рабочим визитом в Париже, где у него состоялась первая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе. Вместе с тем глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территории оккупированного Донбасса и в Крым", — говорится в сообщении пресс-службы.

Порошенко также пригласил главу сената Франции посетить Украину с визитом. По данным пресс-службы, на встрече стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества, Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских стремлений Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.