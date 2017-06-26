Однако, тенденция. О челночной дипломатии Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины находится с рабочим визитом во Франции. Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрены встречи Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин предположил, что главной темой разговора президентов Порошенко и Макрона станет новый раунд переговоров в нормандском формате.

Станет ли этот визит толчком для активизации нормандского формата и достижения мира на Донбассе, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

В последнее время дипломатическая активность достигла достаточно высокого уровня украинского президента. Таким образом пытается активизировать процесс переговоров?

— Это можно назвать челночной дипломатией, с одной стороны. С другой стороны, визиты к европейским лидерам во многом связаны, я думаю, с такой мимолетностью и достаточно слабым форматом встречи с Дональдом Трампом. Соответственно, после этого надо бы продемонстрировать, если не одна встреча достаточно серьезная, тогда должно быть несколько. Во многом будущее нормандского формата, мне кажется, будет связано с результатами встречи во Франции. Для Макрона на сегодняшний день Украина может стать как площадкой для реализации своих внешнеполитических амбиций, с одной стороны, так, с другой стороны, может стать и определенным минным полем. Поэтому во многом, мне кажется, что по результатам встречи Макрон будет определять для себя, стоит ли ему ввязываться в эту битву. Судя по тому, что я вижу по Франции за последнее время, скорее всего Макрон займется вопросом Украины, займется вопросом реанимации нормандского формата. По крайней мере об этом свидетельствует как ряд публичных действий внутри Франции, так и информация от моих французских коллег, с которыми мы не так давно обсуждали как раз эту тему и думали, каким образом возможно было бы со стороны Франции помочь Украине.

Зачем Макрону активно вмешиваться в урегулирование ситуации на Донбассе, учитывая что процесс пока буксует?

— Надо понимать то, что Макрон находится в несколько иной внтуреннеполитической ситуации. Фактически ему удалось сконцентрировать всю полноту власти во Франции на сегодняшний день. Во-вторых, у него действительно есть колоссальный уровень доверия французов. И это доверие у него появилось неспроста, а из-за запроса на перезагрузку власти и перезагрузку тех политических практик, той политики, которая настала, какой французская политика стала за последние десятилетия. Поэтому тут для Макрона очень важно показать новое качество политики. Во многом это будет связано с тем, насколько ему удастся заявить о себе, как о политике общеевропейского либо мирового масштаба. А у него такие амбиции есть. Он, в принципе, идет с позицией, похожей на Трампа в том плане, что вернуть былое величие Франции. В результате в этом случае для него нормандский формат — это одна из немногих площадок, на которых он действительно имеет вес, как французский президент, уже исходя из самого статуса, и большое поле возможностей. Ведь именно Франция инициировала в свое время этот формат, с одной стороны, с другой стороны, Франция и Германия представляют там не только себя, а весь ЕС. Поэтому тут он может выступать с Ангелой Меркель чуть ли не на равных. И конечно же, третий момент, что Меркель одна на этом поприще будет выглядеть достаточно слабо и она нуждается в нем. Соответственно, тут у Макрона появляется более широкое поле деятельности и возможность помочь Меркель, надеясь или имея договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве на этом поприще.

С чем украинский президент едет в Париж?

— Мне пока что сложно прокомментировать это, поскольку мне кажется, и то, что я вижу, скорее всего, мы все-таки выступаем здесь с позиции достаточно на скорую руку слепленной. И по крайней мере, по той информации, которую я имею, этой позиции слаженной я не вижу. А это во многом может быть упущением украинской дипломатии, потому что недооценивать французский вектор не стоит. Мне кажется, что наша дипломатия по инерции все больше делает и все еще делает больше ставку на Германию и на США, и Франция воспринимает больше как визит знакомства. Мне бы хотелось убедиться в обратном, и по результатам увидеть, что действительно у дипломатии был определенный план, и Украина поехала с пакетом предложений по формированию собственной, в принципе, повестки дня. Но, к сожалению, все свидетельствует об обратном.

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Это такая проблема сугубо внешней политики?

— Это от элиты Украины зависит. В данном случае это не столько даже проблема внутренней или внешней политики. Те практики и то мировосприятие, которое присутствует у украинской элиты. А в данном случае оно проявляется хоть во внешней политике, хоть просто на кухне. К сожалению, у нас та политическая элита, которая и сейчас пришла к власти, она все с тех же советских штанишек и мыслит абсолютно теми же категориями.

Будет ли подниматься вопрос, связанный либо с изменением мандата миссии ОБСЕ на Донбассе, либо же о введении миротворцев ООН?

— В данном случае будет подниматься или не будет вопрос. Даже не столько важно, поскольку это не может произойти априори в ближайшие годы. По крайней мере у ОБСЕ нет ни подобного мандата для таких действий, ни практики такой нет, ни финансирования, ни ожидания, что Россия проголосует за подобную инициативу в ближайшие годы. Соответственно, об этом можно говорить сколько угодно, и я надеюсь, что президент не будет поднимать конкретные, например, форматы с ОБСЕ, полицейской либо какой-то вооруженной миссией. Потому что это выглядит нелепо. С другой стороны, вот о вооруженной миссии ООН можно говорить. И мне кажется, что подобную инициативу, как недостижимую, с одной стороны, возможно, в ближайшее время, но как расширяющую Окно Овертона и добавляющую определенной весомости, вполне можно было бы говорить. С Францией надо понимать, что здесь есть поле для экономических переговоров, поскольку Франция достаточно сильно пострадала в результате введения санкций против России. В частности, французские аграрии. И для Макрона это, конечно же, кость в горле. Тут президенту стоило бы обратить на это внимание и попробовать найти возможности говорить с Францией с позиции предложения со стороны Украины. С другой стороны, здесь надо понимать то, что есть и поле для ценностных переговоров и не взывание к помощи, не с протянутой рукой, а именно с предложением партнерских отношений в тех или других вопросах общеевропейского масштаба. В частности, по реформированию, например, системы безопасности европейской, в которой французы тоже убедились, что она не функционирует.

Не так давно Макрон встречался с президентом России Владимиром Путиным. Означает ли это, что определенная позиция у новой французской власти по ситуации на Донбассе уже сложилась?

— У Франции действительно уже сложилась позиция и сейчас она только корректируется. Более того, по той информации, которую я имею, у Макрона позиция была сложена плюс-минус еще до фактически его избрания президентом. Он уже понимал, с чем он идет. В частности в отношении именно этого вопроса — украинско-российских отношений. Мне кажется, что еще не все пазлы сошлись, и сейчас фактически Макрон зондирует возможность реализации, имплементации того видения, с которым он шел. И оно еще очень сильно может корректироваться. Как показывает практика, на 180 градусов, поскольку место посадки в данном случае определяет очень серьезно угол зрения. Одно дело, когда ты думаешь, как оно будет с позиции президента, другое дело, когда ты уже берешь всю полноту ответственности. Поэтому тут у Украины еще есть окно возможностей, и далеко не все потеряно, а наоборот, сейчас даже намного больше есть шансов и возможностей для того, чтобы обрести в лице Франции серьезного союзника. А если мы выигрываем французскую высоту, тогда позиции наши в Германии усиливаются.

Если говорить о самих минских договоренностях, пока их выполнение буксует.

— Сейчас работают над дорожной картой с разных сторон. И я думаю, кто-то из западных партнеров вполне выступит с инициативой как раз подписания подобной дорожной карты во многом для того, чтобы просто показать какую-то активность и выиграть время. О подписании Минска-3 я пока бы не говорил. Мне кажется, что это мертвая идея абсолютно. И у западных партнеров также. Я понимаю, что они тоже уже разуверились абсолютно и понимают всю бессмысленность подписания Минска-3, Минска-4, Минска-5. Более того, если нет даже хотя бы мнимого доверия к подобным договоренностям ни с одной из сторон, ни с российской, ни с французской, ни с немецкой и украинской, то в данном случае они просто не будут действовать, они разрушат конструкцию Минска-2, которая и так уже практически не дышит и работает только в режиме "реанимированный".

Учитывая, что Франция — один из лидеров ЕС, стоит ли ожидать переговоров по поводу "плана Маршалла"?

— Тема не надуманна. Такие разговоры действительно идут. Но насколько они серьезны, мне лично сложно судить. На этот вопрос лучше могут ответить либо наши депутаты, которые занимаются парламентской дипломатией, либо дипломаты высокого уровня. Мне по крайней мере, неизвестно о каких-то конкретных уже решениях относительно такого плана. Я лишь знаю о том, что действительно обсуждения идут. Если оценивать реальности либо вероятности реализации такого плана, то мне кажется, что в ближайшее время скорее всего мы не увидим такого плана для Украины. Но в целом, как вероятность, действительно и обсуждается и такие возможности остаются.

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Будут ли обсуждаться вопросы, связанные с энергетикой? Может ли здесь быть какая-то перспектива сотрудничества?

— Здесь достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Более того, и в ядерной сфере. Имеется в виду в ядерном сегменте энергетической сферы, и во многих других направлениях. Я надеюсь, что президент будет поднимать эти вопросы. Вернее, эти вопросы входят в пакет предложений со стороны Украины. Но надо понимать, что здесь не пройдет тот прием, который использовался, очевидно. Здесь говорить только об экономике не подкрепленной смысловыми и ценностными позициями, не подкрепленными государственной позицией, прежде всего, не будет эффективно. Надо понимать, что Трамп — все-таки бизнесмен. Он — все-таки аналог американского олигарха, который мыслит прежде всего финансовыми категориям, а Макрон философ, и причем, ученик одного из ключевых французских философов. Поэтому для него стоимость, цена ценностей — абсолютно неприемлемая категория. Он о цене не будет говорить. Прежде всего он будет говорить о ценностях, а уже потом об экономических вещах.

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