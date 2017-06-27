Хроника 26 июня: визит Порошенко к Макрону, отставка главы "ПриватБанка", залог за Гужву

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 июня, в Париже состоялась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона, был внесен залог за арестованного главреда "Страна.ua" Игоря Гужву, а суд оправдал бойцов "Правого сектора" по делу "мукачевских стрелков". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Порошенко и Макрона в Париже

В Елисейском дворце в Париже состоялась первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Президент Украины заявил о достижении договоренности с президентом Франции подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона". На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Суд по делу о госизмене Януковича

В понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд Киева приступил к рассмотрению по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Позже суд отложили до 29 июня. На подготовительном заседании по делу Януковича суд решил, что в случае неявки экс-президента на судебное заседание будет решаться вопрос о рассмотрении дела в заочном режиме. Защита экс-президента настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции.

ЕСПЧ решил вернуть должности 17 люстрированым судьям

Верховный суд Украины пересмотрит решение об освобождении 17 национальных судей, которые Европейский суд по правам человека признал противоправными. Об этом сказал судья-спикер Судебной палаты ВСУ по административным делам Александр Прокопенко во время пресс-конференции. По его словам, по восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда.

Непогода в Украине: без света остались почти 90 населенных пунктов, есть жертвы

В результате осложнения погодных условий в период 26-27 июня произошло обесточивание 86 населенных пунктов в трех областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, в Хмельницкой области обесточены 32 населенных пункта, в Черкасской — 32 н.п., в Винницкой — 22 н.п.

Глава правления "ПриватБанка" подал в отставку

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба банка. "Председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление Главы банка уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета банка в конце июля", — говорится в заявлении банка.

За Гужву внесли залог

Адвокат Елена Лукаш сообщила, что в понедельник был внесен залог за арестованного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву. По ее словам, вскоре он будет на свободе. "Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге… Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

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Дело "мукачевских стрелков": суд оправдал бойцов "Правого сектора"

Суд снял обвинения в бандитизме, перекрытии магистралей, угрозе убийством с "мукачевских стрелков", членов "Правого сектора". При этом по другим статьям каждого приговорили к 3 годам 9 месяцев, этот срок они отбыли полностью. ГПУ готовится оспорить решение суда. Члены ПС в июле 2015 года вступили в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами в Мукачево: произошла стрельба из гранатомета и автоматов. Сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших.

Минск вызвал посла Украины из-за "тенденциозных высказываний"

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с "тенденциозными высказываниями" в СМИ в отношении учений "Славянское братство-2017". По данным МИД, "послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления… содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ". Совместное учение ВДВ России, Сил специальных операций Беларуси и специального назначения Сербии прошло 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.