наверх
28.06.201702:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп и Макрон созвонились по поводу предстоящего саммита G20

    (обновлено: )13
    По данным СМИ, в ходе телефонного разговора французский и американский лидеры подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии".
    Крепкое рукопожатие Трампа и Макрона на саммите НАТО. Архивное фото
    @leJDD

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит "Большой двадцатки" и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом.

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Спиридонов: Порошенко — инструмент в руках Макрона

    "Два лидера обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели повестку дня для предстоящего саммита G20", — говорится в сообщении.

    Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что Макрон и Трамп в ходе разговора подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии".

    Читайте также: Ищенко: если не решить проблему Донбасса, то вся Украина станет проблемой

    Ранее Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ на предупреждение заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

    Трамп также поздравил Макрона, партия которого "Вперед, республика" добилась большинства в Национальном собрании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг США
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Наручники. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против