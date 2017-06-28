Трамп и Макрон созвонились по поводу предстоящего саммита G20

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит "Большой двадцатки" и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом.

"Два лидера обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели повестку дня для предстоящего саммита G20", — говорится в сообщении.

Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что Макрон и Трамп в ходе разговора подчеркнули "необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии".

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Ранее Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ на предупреждение заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

Трамп также поздравил Макрона, партия которого "Вперед, республика" добилась большинства в Национальном собрании.