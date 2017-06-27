Спиридонов: Порошенко — инструмент в руках Макрона

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце своего украинского коллегу Петра Порошенко. Обсуждали как вопросы двустороннего сотрудничества, так и меры по урегулированию ситуации в Украине.

Встреча продлилась более часа, хотя в графике Макрона на нее отводилось 50 минут и еще десять минут — на выступление перед журналистами. Основное внимание на пресс-конференции было уделено вопросам урегулирования украинского кризиса.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, встреча была действительно полноценной, в отличие от встречи Порошенко с Трампом, плюс и итоговая пресс-конференция была совместной.

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"Это можно назвать нашим минимальным дипломатическим успехом, поскольку президента Украины на этот раз не поставили одиноко стоять под забором, как это было в США", — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Во-вторых, считает Спиридонов, никаких особых прорывов на встрече не было, а выражение "Анна Киевская" скорее стилистически нейтральное — кто знает, русской она были или украинкой, а вот киевлянкой была точно.

"Эммануэль Макрон достаточно активный молодой президент и действует энергично, пытаюсь повысить свой рейтинг. Сейчас он, на правах новоизбранного президента, имеет некоторое психологическое преимущество перед Ангелой Меркелой, которой ещё предстоит "пережить" осенние выборы. Пользуясь своим временным преимуществом, Макрон пытается сделать Францию первой скрипкой в Евросоюзе, перехватить инициативу у Германии. Нормандский формат и президент Украины для него скорее инструмент, чем реальная сфере интересов. Но хорошо, что хоть так", — резюмировал политический эксперт.