В МИД сообщили, когда будут известны детали "формулы Макрона"

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Детали "формулы Макрона" по урегулированию конфликта в Донбассе до проведения телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия, Украина), скорее всего, разглашаться не будут, считает замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Думаю, что там были определенные договоренности, о которых мы еще узнаем. Я не думаю, что они (детали — Ред.) будут, поскольку, возможно, это будет президент, который их анонсирует, потому что это очень чувствительно, особенно учитывая запланированный телефонный разговор (лидеров стран "нормандской четверки" — ред.)", — заявила Зеркаль во вторник в эфире телеканала "Пятый канал".

В понедельник Макрон сообщил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля. Со своей стороны украинский президент заявил, что договорился с Макроном о проведении дальнейших консультаций, чтобы "повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате". По его словам, к такой встрече должен быть подготовлен пакет документов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.