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    Скончался американский студент, ранее освобожденный КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (420)

    (обновлено: )20811
    Американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Во время заключения американец впал в кому.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Освобожденный КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался, говорится в распространенном заявлении семьи.

    "Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи", — говорится в заявлении.

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    wikipedia
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    "К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", — отмечается в заявлении.

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    В нем добавляется, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". "Но он был дома и, как мы считаем, мог это почувствовать", — уточнили родственники. Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь Уормбиеру.

    По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

    Скриншот Голос Америки
    Американский студент Отто Уормбиер, осужденный в КНДР

    Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.

    Ранее СМИ сообщали, что в начале мая в КНДР был задержан еще один студент

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