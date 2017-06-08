Крылатые ракеты КНДР упали в экономической зоне Японии

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КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Пущенные в ночь на четверг ракеты КНДР не были баллистическими, они пролетели 200 километров (примерно треть расстояния до японского побережья) и упали в исключительной экономической зоне Японии, передает японское агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

По сообщению южнокорейского агентства Рёнхап, ракеты были крылатыми.

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Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что из района Вонсан на восточном побережье КНДР были проведены сразу несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет. Правительство Японии также заявляло, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.