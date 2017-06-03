Глава Пентагона: от КНДР исходит явная и настоящая угроза

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. КНДР активизировала усилия по разработке ядерного оружия, заявил министр обороны США Джефф Мэттис.

По данным агентства Рейтер, глава Пентагона в ходе своего визита в Сингапур заявил, что от КНДР исходит "явная и настоящая" угроза. Он также отметил, что Пхеньян активизировал свои усилия по разработке ядерного оружия.

Мэттис 31 мая отправился в тур по азиатским государствам.

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Накануне сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.