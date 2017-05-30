КНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Северная Корея объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

По информации агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты.

Сообщается, что ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 по Киеву) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.