США ввели санкции против граждан России, Китая и КНДР

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Власти США ввели новые санкции в отношении граждан РФ, Китая и Северной Кореи.

Как говорится в заявлении Минфина США, такое решение было принято в связи с развитием ядерной программы КНДР.

Среди прочего, санкции введены в отношении Корейской народной армии и министерства народных вооруженных сил КНДР.

Эти структуры внесены в санкционный список Минфина в числе других компаний и ведомств, связанных, по мнению Вашингтона, с незаконными действиям Пхеньяна.

Также санкции введены в отношении трех российских компаний, включая "Независимую нефтяную компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру.

"ННК является российской компанией, которая подписала контракт на поставки нефти в Северную Корею и, по имеющимся сведениям, поставила в Северную Корею нефтепродукты на сумму более 1 миллиона долларов. ННК также могла быть вовлечена в схемы обхода санкций в отношении Северной Кореи", — говорится в заявлении.

В санкционный список была также включена структура "ННК Приморнефтепродукт"

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings, зарегистрированной в Москве.

Ранее сообщалось, что сенаторы США представили новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.