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    США ввели санкции против граждан России, Китая и КНДР

    (обновлено: )38102
    Решение ввести новые санкции власти США приняли в связи с развитием ядерной программы КНДР. Среди прочего, санкции введены в отношении Корейской народной армии и министерства народных вооруженных сил КНДР.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 1 июн – РИА Новости Украина. Власти США ввели новые санкции в отношении граждан РФ, Китая и Северной Кореи.

    Как говорится в заявлении Минфина США, такое решение было принято в связи с развитием ядерной программы КНДР.

    Среди прочего, санкции введены в отношении Корейской народной армии и министерства народных вооруженных сил КНДР.

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    Эти структуры внесены в санкционный список Минфина в числе других компаний и ведомств, связанных, по мнению Вашингтона, с незаконными действиям Пхеньяна.

    Также санкции введены в отношении трех российских компаний, включая "Независимую нефтяную компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру.

    "ННК является российской компанией, которая подписала контракт на поставки нефти в Северную Корею и, по имеющимся сведениям, поставила в Северную Корею нефтепродукты на сумму более 1 миллиона долларов. ННК также могла быть вовлечена в схемы обхода санкций в отношении Северной Кореи", — говорится в заявлении.

    В санкционный список была также включена структура "ННК Приморнефтепродукт"

    Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings, зарегистрированной в Москве.

    Ранее сообщалось, что сенаторы США представили новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.

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