ЕС не будет налагать санкции на США из-за отказа от Парижского соглашения

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Европейский Союз не собирается вводить торговые санкции в отношении США, если американский президент Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату, заявил агентству Рейтер еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

"Это не то, что мы рассматриваем", — сказал Каньете, отвечая на вопрос агентства о возможности введения Евросоюзом торговых санкций в отношении США в случае выхода Америки из Парижского соглашения по климату.

"Мы собираемся показать им, что выполнение наших целей положительно скажется на экономике, на развитии научно-технических достижений высокого уровня, а также на благосостоянии наших граждан", — пояснил Каньете.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.