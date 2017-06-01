Сенаторы США подготовили новый законопроект о санкциях против РФ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Сенаторы США представили новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.

Инициаторами документа выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун. Согласно их заявлению, которое приводит агентство Блумберг, законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие.

Также предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

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Кроме того, предполагается расширение возможностей минфина США по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

Ранее сообщалось,что страны G7 готовы усилить санкции против РФ.