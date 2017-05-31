The Washington Post: Трамп меняет курс в отношении Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"На встрече в Овальном кабинете Белого дома в марте нынешнего года президент Трамп сказал немецкому канцлеру Ангеле Меркель, что украинский кризис является сферой ответственности Европы, и что Соединенные Штаты не будут сильно в него вовлекаться. Об этом говорили официальные лица, получившие информацию о результатах проведенной дискуссии. Но спустя всего два месяца администрация Трампа меняет свой курс и планирует существенным образом активизировать свое участие в украинских делах", — пишет политический обозреватель Джош Рогин в статье для The Washington Post.

"Для госсекретаря Рекса Тиллерсона, возглавляющего закулисные усилия, Украина — это то место, где пока еще заблокированный план Трампа относительно улучшения американо-российских отношений может быть приведен в действие. Идея Тиллерсона — она все еще находится на ранней стадии — состоит в том, чтобы возобновить ту версию мирных переговоров, в которую в прошлом году была вовлечена администрация Обамы, а надежды возлагаются на то, что новые условия и новые действующие лица могут обеспечить лучшие результаты. Об этом сообщают американские официальные лица, а также внешние эксперты", — отмечает автор публикации.

"Среди многих сотрудников администрации растпространен скепсис, и они считают, что любая перезагрузка отношений с Россией является бесполезным делом в условиях сложившегося внутри страны политического климата, в котором господствующее положение занимают расследования по поводу вмешательства России в американскую политическую систему. Однако Трамп и Тиллерсон настроены решительно и намерены предпринять такого рода попытку", — пишет Джош Рогин.

Европейские официальные лица, со своей стороны, приветствуют подобные усилия, полагает политический обозреватель. "Мы весьма ценим то, что новая администрация будет более активно вовлечена в решение украинского вопроса. Вначале создавалось впечатление, что она не очень заинтересована в этом вопросе. Однако ситуация во многом изменилась", — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 17 мая в беседе с корреспондентом газеты Washington Post после встречи с Тиллерсоном.

"Германия и Франция являются участниками так называемого Нормандского формата, то есть попыток реализовать принятые в 2015 году Минские соглашения, которые в настоящее время застопорились из-за нарушения соглашения о прекращении огня(…), а также в результате отсутствия движения в украинском политическом процессе. Они надеются на то, что Соединенные Штаты смогут вывести ситуацию из тупика", — продолжает автор статьи.

Сдвиг в позиции Трапа стал очевидным 10 мая, когда он провел широко обсуждаемые в настоящее время переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, которые привлекли к себе меньше внимания, говорится в публикации. "Я сказал, ребята, вы должны помириться, вы должны помириться", — заявил позднее Трамп в интервью на телеканале Fox News.

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"Хотя Белый дом и Госдепартамент отказались от комментариев, американские официальные лица и другие наблюдатели подтвердили, что Тиллерсон провел многочисленные дискуссии с Лавровом по поводу продвижения вперед в этом вопросе. Кроме того, можно говорить о наличии активного межведомственного процесса по выработке новой стратегии, в котором принимает участие и аппарат вице-президента Пенса", — пишет Джош Рогин.

"Тиллерсон хочет иметь в Госдепартаменте специального посланника, который бы возглавил этот процесс и осуществлял руководство новыми усилиями со стороны Украины. Этот новый посланник оживил бы американо-российский дипломатический канал связи с Владиславом Сурковым, известным как кремлевский "серый кардинал". Виктория Нуланд, помощник госсекретаря в администрации президента Обамы в конечном итоге не смогла добиться успеха с помощью этого канала в прошлом году", — продолжает политический обозреватель.

"По словам официальных лиц, сегодня ситуация отличается тем, что российский президент Владимир Путин больше не может тянуть время в ожидании прихода к власти более благосклонно настроенной администрации в Соединенных Штатах. Кроме того, правительства Франции и Германии в ближайшее время не станут более дружественными в отношении России", — говорится в статье.

"Однако все усложняют внутриполитические проблемы Трампа, вызванные скандалом по поводу России. Конгресс очень хочет ввести новые санкции в отношении России, а не отменить их. Законодатели, представляющие обе партии, будут настроены весьма скептически в отношении любой сделки, которую Трамп попытается заключить с Москвой", — продолжает автор публикации.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Трамп может использовать угрозу новых санкций или даже реальное их введение для оказания давления, чтобы Путина получил больше стимулов для уступок, напомнил политический обозреватель. "Без изменения условий на земле дипломатические шаги вряд ли принесут успех", — подчеркнул он.

Детали имеют значение. По словам Александра Вершбоу, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона и НАТО, подобная сделка возможна, если команда Трампа разработает новый подход, основанный на предложении о смягчении ограниченных санкций только после выполнения Россией условий соглашения относительно Донбасса, говорится в публикации. "Вероятность подобного развития событий невелика, — сказал он. — Однако лучший способ для Трампа обезоружить своих критиков состоял бы в том, чтобы игнорировать ожидания и подготовить новое соглашение…".

Если команда Трампа не сделает все возможное для заключения сделки с Москвой и потерпит неудачу, то в таком случае, по крайней мере, будут ясны истинные намерения Путина, пишет Джош Рогин. Тогда у администрации не будет другого выбора, кроме как "увеличить поддержку украинского правительства, включая военную, и отказаться от идеи еще одной перезагрузки отношений с Россией", говорится в статье.