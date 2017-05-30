Украина готова к консультациям с РФ в рамках ВТО по санкциям

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Украина готова к проведению консультаций с РФ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно введенных санкций против России, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в понедельник.

Сообщается, что 19 мая Украина получила официальное требование от России о проведении консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи "постоянной практикой торговых ограничений" со стороны Киева.

"Двадцать девятого мая 2017 Украина приняла запрос о готовности к проведению указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО", — говорится в сообщении МЭРТ.

При этом в ведомстве считают, что требование России о проведении консультаций в рамках ВТО "является очередным шагом экономического, торгового и правового давления в Украину". Минэкономразвития Украины совместно с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требование РФ, а также меры, которые обжалуются в нем, "с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины", отмечается в сообщении.

Ранее РФ направила в орган по разрешению споров ВТО и правительство Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц, постоянно вводимыми с 2014 года на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

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Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.