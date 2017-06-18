Лучшие враги. Кубинский разворот Трампа

Татьяна Калмыкова — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой", — сказал Трамп, выступая в Майами, который он неоднократно называл "маленькой Гаваной" из-за большого числа проживающих там кубинцев. Трамп объявил, что сделка с Кубой является "ужасной", и "сеет насилие и нестабильность в регионе". При этом, по его мнению, США ничего не получили взамен.

Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением. Трамп также объявил, что готов начать переговоры по "заключению лучшей сделки для кубинцев и американцев, которая справедлива и в которой есть смысл". При этом он добавил, что посольство США на Кубе "остается открытым", пишут РИА Новости.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим "Остров Свободы". И даже уходя со своего поста Обама в качестве одного из своих последних решений, заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

Трамп объявил в пятницу, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

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В Белом доме сообщили, что цель изменения политики по Кубе — "призвать к ответственности кубинский режим за притеснения и нарушения прав человека".

Администрация США отметила, что "дальнейшее улучшение отношений США и Кубы будет полностью зависеть от желания правительства Кубы улучшить жизнь кубинских людей, в том числе посредством продвижения верховенства закона, уважения прав человека и конкретных шагов по продвижению политической и экономической свобод". Канал shivudu gande на youtube "У меня есть русский парень". Премьер Австралии спародировал Трампа

Трамп отметил, что правительство США отменит санкции против Кубы только при условии освобождения политических заключенных, легализации политических партий, свободных выборов, которые признает мировое сообщество.

Президент США также сообщил, что уважает суверенитет Кубы, но не повернется спиной к кубинскому народу.

Одной из целей новой политики является отстранение от каналов экономической деятельности кубинских военных. Вашингтон позволит "американским гражданам и предприятиям развивать экономические связи с частным, малым сектором на Кубе".

В Белом доме полагают, что новая политика Трампа по Кубе будет только стимулировать торговлю со свободными кубинскими предприятиями и "будет оказывать давление на правительство Кубы", позволяя тем самым кубинским гражданам расширять частный сектор.

Помимо всего прочего, администрация США приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу во избежание поддержки кубинского режима и вооружённых сил Кубы.