наверх
08.06.201702:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    КНДР провела несколько пусков баллистических ракет

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (418)

    (обновлено: )12
    Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что "Северная Корея провела пуск объектов, которые предположительно являются противокорабельными ракетами".
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Ксения Нака. КНДР провела сразу несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет с восточного побережья, передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского министерства обороны.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
    Разрыв дипотношений ряда стран с Катаром: что последует?

    "Северная Корея провела пуск объектов, которые предположительно являются противокорабельными ракетами, утром из района Вонсан (на восточном побережье)", — сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

    Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Ополченцы "ЛНР". Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении