КНДР провела несколько пусков баллистических ракет

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Ксения Нака. КНДР провела сразу несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет с восточного побережья, передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского министерства обороны.

"Северная Корея провела пуск объектов, которые предположительно являются противокорабельными ракетами, утром из района Вонсан (на восточном побережье)", — сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.