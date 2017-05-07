В Северной Корее задержали еще одного американца - СМИ

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Северной Корее задержан еще один гражданин США по подозрению в осуществлении деятельности, направленной против государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает агентство Рейтер.

Гражданин США Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан 6 мая, отмечает агентство. В конце апреля стало известного о задержании в КНДР американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности в стране.

Если сообщения о задержании Ким Хак Сона подтвердятся, он станет четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР. Ранее сообщалось, что помимо Тони Кима в стране были задержаны 62-летний американец корейского происхождения Ким Чон Чхоль и студент из США Отто-Фридерик Уормбиер. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.