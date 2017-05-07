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    В Северной Корее задержали еще одного американца - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (370)

    (обновлено: )6410
    Гражданин США Ким Хак Сон был задержан 6 мая. Если сообщения о задержании Ким Хак Сона подтвердятся, он станет четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Северной Корее задержан еще один гражданин США по подозрению в осуществлении деятельности, направленной против государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает агентство Рейтер.

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    Гражданин США Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан 6 мая, отмечает агентство. В конце апреля стало известного о задержании в КНДР американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности в стране.

    Если сообщения о задержании Ким Хак Сона подтвердятся, он станет четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР. Ранее сообщалось, что помимо Тони Кима в стране были задержаны 62-летний американец корейского происхождения Ким Чон Чхоль и студент из США Отто-Фридерик Уормбиер. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.

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