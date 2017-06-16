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    Судно КНДР захватило российскую яхту - СМИ

    (обновлено: )16010
    В представительстве МИД РФ во Владивостоке сообщили, что пока официального подтверждения захвата яхты нет, а есть лишь "информация об инциденте, подробности которого проверяются".
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой и судном КНДР, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

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    wikipedia
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    Ранее местное СМИ сообщило о том, что приморскую яхту захватило северокорейское судно.

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    "У нас информации о захвате яхты нет, есть информация об инциденте, подробности которого проверяются. Но уже можно сказать, что все органы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента", — сказал собеседник агентства.

    Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, вчера яхта "Katalexa" была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. На данный момент эта информация уточняется по каналам российского МИД.

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