КНДР провела учения ВВС по нанесению ударов по авианосцам США

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына провели смотр боевых полетов, целью которых открыто признана отработка ударов по американским авианосцам, согласно распространенному в понедельник сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Агентство излагает выступление на смотре командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, в котором он назвал нынешний смотр "значимым испытанием" по "уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев" при получении соответствующего приказа. Как отметил военачальник, учения также призваны "еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины".

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после военного конфликта 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире в США были отвергнуты.

В последнее время военная напряженность двух стран еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР, которые она проводит под предлогом защиты от американской угрозы, несмотря на санкции со стороны СБ ООН. США недавно направили в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон" для устрашения КНДР, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган".