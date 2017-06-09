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    В мире

    КНДР заявила об испытании нового типа ракет

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (419)

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    По данным северокорейских СМИ, это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи заявили, что испытали в четверг новый тип ракет, за пусками которых лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
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    Выпущенные в четверг ракеты были противокорабельными крылатыми ракетами. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР.

    Оружие было разработано северокорейской академией оборонных наук, которая входит в санкционный список ООН в связи с участием в ядерной и ракетной программах Пхеньяна.

    Произведенные в четверг пуски стали уже пятыми ракетными испытаниями КНДР после прихода к власти победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, отмечает Рёнхап.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

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