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    Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (433)

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    Facebook CNN

    США и Южная Корея провели учебные ракетные стрельбы в ответ на "дестабилизирующие и незаконные" действия КНДР.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    "Подарочек" Трампу: КНДР запустила ракету в День независимости США

    Учения проводились в территориальных водах Южной Кореи. Как отмечается в заявлении армии США, в учениях использовались американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, а также корейские ракеты Hyunmoo Missile II.

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    Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

    Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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