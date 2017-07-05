Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

США и Южная Корея провели учебные ракетные стрельбы в ответ на "дестабилизирующие и незаконные" действия КНДР.

Учения проводились в территориальных водах Южной Кореи. Как отмечается в заявлении армии США, в учениях использовались американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, а также корейские ракеты Hyunmoo Missile II.

Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.