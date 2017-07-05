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    Россия

    В РФ призвали исключить вероятность силового решения ситуации в КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (435)

    (обновлено: )44
    Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что "важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова".
    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков. Архивное фото
    Associated Press Bebeto Matthews

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Необходимо исключить возможность военных мер по решению ситуации на Корейском полуострове, заявил в своем выступлении зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Неприемлемы любые попытки ее (проблемы — Ред.) силового решения. Необходимо учитывать и озабоченности КНДР угрозами своей безопасности. В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова", — сказал он.

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    Напомним, 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

    Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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