В РФ призвали исключить вероятность силового решения ситуации в КНДР

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Необходимо исключить возможность военных мер по решению ситуации на Корейском полуострове, заявил в своем выступлении зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"Неприемлемы любые попытки ее (проблемы — Ред.) силового решения. Необходимо учитывать и озабоченности КНДР угрозами своей безопасности. В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова", — сказал он.

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Напомним, 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.