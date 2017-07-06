Санкции нипочем. В Крым доставлены турбины Siemens, несмотря на запрет ЕС

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского Союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

России нужны турбины для двух новых строящихся в Крыму электростанций. Поставка турбин была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали источники агентству. Минэнерго России отказалось от комментариев агентству.

Один из источников, близкий к проекту, заявил, что турбины были доставлены в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе и были выгружены в порту города. По его словам, это были газовые турбины SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

Сама компания отрицает такие поставки. "Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", — заявил агентству представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost). Агентство отмечает, что неизвестно, знала ли на самом деле Siemens о поставках. "Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную", — пишет агентство со ссылкой на мнения юристов.

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Один из источников заявил, что турбины, доставленные в порт в Севастополе, прибыли из Тамани (Краснодарский край). В марте Siemens сообщила, что российское совместное предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Турбины были куплены "Технопромэкспортом".

В ноябре прошлого года газета "Коммерсант" писала, что "Технопромэкспорт" обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу с заявлением о невозможности получить в полном объеме от Siemens изготовленное и оплаченное оборудование, необходимое для строительства ТЭС в Тамани. По данным источников издания, суть конфликта заключалась в опасениях немецкого концерна, что эти турбины будут использованы на электростанциях, строящихся в Крыму, который находится под западными санкциями. Официального подтверждения этой информации не последовало.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.