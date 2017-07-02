Санкции против РФ не делают Украину привлекательной для инвестиций - посол

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупционных рисков и ненадежной судебной системы, в интервью газете "Зеркало недели" заявил посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер.

"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежной судебной системы. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы ", — сказал посол.

Как отметил дипломат, введение санкций против России в связи с агрессией против Украины не делает нашу страну привлекательной для инвестиций.

"Тот факт, что Украина является жертвой внешней агрессии, естественно вызывает чувство солидарности. Именно поэтому и вводятся санкции. Конечно, само по себе это не делает Украину привлекательной для инвестиций, наоборот, это дополнительный риск для ведения бизнеса", — сказал Кломпенхаувер.

По его словам, наиболее перспективным сектором для инвестиций в Украину со стороны Нидерландов является агробизнес.

"В Украине это преимущественно производство готовых продуктов. Урожайность здесь довольно низкая на гектар. Используя наши технологии, мы легко можем удвоить эти цифры. Также готовы обеспечить надлежащую переработку сырья. Надо создавать продукцию с добавленной стоимостью. Голландские предприниматели находят украинских партнеров. Посольство организует миссии в разных регионах страны, чтобы эти люди встретились. И за последние два года я точно вижу рост энтузиазма по этому поводу", — сказал Кломпенхаувер.

Также посол отметил, что развитию экономики Украины мешает недостаточно развитая инфраструктура.

"Для развития страны нужна хорошая инфраструктура. Она сейчас, как вы понимаете, не такая. Сейчас мы видим большой дисбаланс между различными видами транспорта. И один из них несправедливо мало используется, хотя на самом деле он очень дешевый. Речь идет о внутренних водных путях. Если взять данные Украинской ассоциации экспортеров зерна, то за следующие четыре года объем экспорта увеличится на 16 млн т. Это эквивалент 700 тыс. грузовиков в год. Нынешняя инфраструктура Украины этого просто не выдержит. И Украина будет терять возможности", — отметил он.

Ранее сообщалось, что объем теневой экономики в Украине составляет более 1 триллиона гривен, что обусловило попадание страны в тройку государств мира с крупнейшей теневой экономикой.