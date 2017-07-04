Нефтяные гиганты озабочены законопроектом США о санкциях против РФ - СМИ

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости Украина. Exxon Mobil и ряд других энергокомпаний выражают озабоченность по поводу законопроекта об ужесточении санкций против России, заявляя, что это может привести к остановке нефтегазовых проектов с участием российских партнеров по всему миру, пишет Wall Street Journal.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Пока документ не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.

Выступление против законопроекта таких компаний, как Exxon и Chevron, а также представителей других видов промышленности, может затруднить его принятие, отмечает издание.

Лоббисты ряда американских компаний выражают тревогу по поводу некоторых положений документа, в том числе мер по запрету на сотрудничество с российскими гражданами или компаниями, подпадающими под действие санкций, по всему миру, а также возможной обязанности раскрывать информацию, которую они считают закрытой. По данным источников издания, положения законопроекта о деловом сотрудничестве с российскими партнерами вызвали опасения и у компаний из других отраслей, в частности, внимательно следит за законодательством General Electric.

"Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России", — сказал исполнительный директор Американского института нефти Джек Джерард.

По данным источников издания, законопроект может затронуть два проекта Exxon за пределами России, в которых российская "Роснефть" имеет доли – в бассейне Permian в американском штате Нью-Мексико и в канадской провинции Альберта.

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Представитель Exxon Алан Джефферс заявил, что компания не имеет какой-либо позиции относительно санкций, однако предоставила законодателям информацию о том, как законопроект может "поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с компаниями не из США". Представитель Chevron от комментариев отказался.

Законопроект об ужесточении санкций против России, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве.

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Предполагается, что в ходе саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.