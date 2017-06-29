Сенат США исправил "ошибку" в законопроекте о санкциях против РФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости Украина. Американские сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о новых санкциях против России, которые мешали направить его в палату представителей, передаете агентство Рейтер.

Сенат США в середине июня подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций.

Однако республиканцы в нижней палате конгресса заблокировали билль, заявив о нарушении конституционных положений, требующих, чтобы инициативы, касающиеся государственных доходов, исходили из палаты представителей.

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Сенатор Бен Кардин в четверг заявил, что "технический вопрос" был урегулирован без значительных поправок в законопроекте.

По данным агентства Блумберг, исправленный законопроект уже передан в палату представителей.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.