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    Россия

    Кабмин России продлил продэмбарго для стран, наложивших на РФ санкции

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (397)

    (обновлено: )24
    Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ. Вскоре Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому до 31 декабря 2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на РФ санкции, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины.

    Евродепутат Стефано Мауллу
    Stefano Maullu
    Евродепутат: санкции против РФ - грубейшая ошибка и самоизоляция Европы

    Постановление размещено на сайте кабинета министров РФ.

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    Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

    "Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.

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