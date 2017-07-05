Кабмин России продлил продэмбарго для стран, наложивших на РФ санкции

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому до 31 декабря 2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на РФ санкции, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины.

Постановление размещено на сайте кабинета министров РФ.

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Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.