Администрации Трампа не нужна "указка" для санкций против РФ - минфин США

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Администрация президента США не согласна с подходом конгресса в части новых возможных ограничений для нее, которые могут быть введены в случае принятия законопроекта по санкциям против Ирана и России, рассказал в рамках регулярного брифинга для журналистов в Белом доме глава минфина США Стивен Мнучин.

"Несмотря на какие-либо подходы конгресса, я могу уверить вас, что администрация и минфин имеют достаточно ресурсов, чтобы использовать санкции для максимального эффекта, в рамках закона, нам не нужен конгресс, чтобы указывать нам в вопросе укрепления санкций. Мы укрепим их, независимо от того, говорят они нам или нет. На России есть много санкций", — подчеркнул он.

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Сенат США ранее одобрил законопроект по расширению санкций против Ирана (туда же включены санкции против России). Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Накануне сообщалось, что американские сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о новых санкциях против России, которые мешали направить его в палату представителей.