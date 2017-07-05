Премьеры Британии и Украины заявили о важности санкций против РФ

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ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом заявила о важности сохранения санкций в отношении России "до полной имплементации минских соглашений".

"Говоря о безопасности, премьер-министр сказала, что Британия остается непоколебима в своей поддержке территориального единства Украины и в нашем осуждении незаконного аннексирования Россией Крыма. Они сошлись на важности сохранения санкций в отношении России ради сохранения политического давления до полной имплементации минских соглашений. Также они обсудили важность повышения боеспособности украинских вооруженных сил", — говорится в заявлении официального представителя офиса премьер-министра.

Премьеры двух стран обсудили программу реформ в Украине на 2017-2020 годы, и Мэй отметила прогресс, которого уже удалось добиться Украине.

Они также коснулись в беседе запланированной на завтра конференции по реформам в Украине, сопредседателями которой выступят Гройсман и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Премьер-министры сошлись на том, что завтрашнее мероприятие продемонстрирует, что международное сообщество продолжает поддерживать усилия Украины по реформированию экономики и борьбе с коррупцией", — сообщил представитель офиса британского премьера.